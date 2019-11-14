Державне підприємство "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" провело чергові випробування і здійснило 2 успішних запуски ракети "Вільха-М" на відстань більше 100 км.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook, інформує УНН.

"Сьогодні насичений подіями і вдалий день. ДККБ "Луч" провів чергові випробування і здійснив 2 успішних запуски ракети "Вільха-М" на відстань більше 100 км. Кругове відхилення склало менше 30 метрів", - повідомив Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що цей вид озброень дозволить Збройним Силам Украіни успішно виконувати цілий ряд завдань тактичного характеру.

"Система залпового вогню "Вiльха-М" буде в ЗСУ найпотужнішим за дальністю ураження озброєнням сухопутного базування. "Вільхою-М" пiсля прийняття її на озброєння можна буде вражати рiзноманiтнi сухопутнi цiлi та вирішувати оперативно-тактичнi завдання. Вітаю наших конструкторів і військових!", - підсумував Данілов.

Як повідомлялося раніше в УНН, на озброєння армії передали перші 100 серійних ракет "Вільха".