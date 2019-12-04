﻿У МЗС РФ заявили, що президентські поправки в Конституцію України суперечать Мінським угодам

18:30 18.12.2019   Россия

У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що проєкт змін до Конституції України в частині децентралізації, який на розгляд Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський, суперечить Мінським угодам.

Про це йдеться в заяві, поширеній пресслужбою російського МЗС, повідомляє Гордон.

"На перший погляд, усе було зроблено в дусі Мінських угод і приурочено до засідання контактної групи 18 грудня. Проте важливими є нюанси. Продовження закону про особливий статус Донбасу зразка 2014 року хоча і є кроком у правильному напрямку, але його не можна вважати виконанням Комплексу заходів 2015 року та рішень нормандських самітів. Ці домовленості наказують Києву узгодити з Донецьком і Луганськом усі правові аспекти особливого статусу для забезпечення його дії на постійній основі. Поряд із законом, це має на увазі ухвалення конституційних змін і нормативних актів", – ідеться в заяві.

Російські дипломати вважають, що багато положень згаданого закону застаріли – наприклад, у ньому йдеться про терміни виборів на Донбасі 2014 року, які давно минули.

"Неактуальне посилання на закон про державну мовну політику, який уже не діє. Стаття 10, додана у 2015 році, пов'язує набуття чинності основних статей закону з початком нових повноважень органів влади після виборів, що суперечить "формулі Штайнмаєра". Усе це потребує корективів", – вважають у російському МЗС.

Коментуючи конституційні поправки, у відомстві зазначили, що "у разі більш глибокого вивчення стає зрозуміло" – ідеться не про децентралізацію країни, а про реформу її адміністративно-територіального устрою.

"Розширення прав регіонів не передбачено. Зате посилюється контроль центру. Префектам у регіонах, яких призначає президент, надано право ініціювати скасування місцевих законів, зміщення керівництва, проведення дострокових виборів. Усупереч Мінським угодам, немає ні слова про особливий статус Донбасу, який має бути закріплено в Конституції. Усі ці питання також потребують прояснення. Сподіваємося, що українські законодавці відповідально підходитимуть до виконання мінського Комплексу заходів, уникаючи підміни понять і спотворення суті домовленостей лідерів країн нормандського формату.

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону №2598 про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

Зокрема, проєктом запропоновано запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. Буде ліквідовано поняття "район", введено "округ" і впроваджено інститут префектів замість місцевих державних адміністрацій.

Для адміністративного нагляду за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за дотриманням ними Конституції та законів запропоновано ввести інститут префектів. Передбачено, що префекта призначатиме і звільнятиме з посади президент України за поданням Кабінету Міністрів. Строк перебування на посаді префекта в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати трьох років.

Вимоги внести зміни в Конституцію в частині децентралізації містяться в Мінських угодах з урегулювання ситуації на Донбасі від 12 лютого 2015 року.

Помічник президента України Андрій Єрмак 5 грудня заявляв, що Україна готова внести зміни до Конституції в частині децентралізації, як передбачено Мінськими угодами, але ні про яку федералізацію не йдеться.
 



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