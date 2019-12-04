Согласно данным официального сайта проведения торгов, нефтебаза – АО «Морской нефтяной терминал» продана московскому АО «Фирма Гунас» за 651,2 млн.руб.

Об этом сообщает Крыминформ, передает Флот2017.

«Победителем электронного аукциона признан участник № 2 – акционерное общество «Фирма Гунас», предложивший в ходе проведения аукциона наибольшую цену лота № 1, в размере 651 224 960 рублей 00 копеек», — говорится в протоколе подведения итогов торгов.

АО «Фирма Гунас» зарегистрирована в Москве в феврале 2019 года. Уставный капитал – 35 тысяч рублей, учредитель – Климентьева Юлия Валерьевна, которая также является учредителем еще 11 юридических лиц. Основным видом деятельности «Фирмы Гунас» указано «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Оккупационные власти Крыма разрешили продажу нефтебазы в конце октября 2019 года. И внесли АО «Морской нефтяной терминал» в прогнозный план приватизации госимущества на 2019 год.

Оккупанты передали феодосийскую нефтебазу в состав «госпредприятия» «Черноморнефтегаз» в 2015 году. На заседании так называемого «госсовета» Крыма в конце июня 2019 года «депутаты» поддержали выделение нефтебазы в отдельное предприятие – АО «Морской нефтяной терминал». По словам так называемого министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика, это позволит модернизировать инфраструктуру нефтебазы.

По оценкам оккупационного режима на модернизацию предприятия необходимо свыше 1 млрд рублей.