Кабмін України виділив 12,3 млн грн на створення центру зберігання та оброблення даних у сфері нацбезпеки й оборони
|18:01 18.12.2019
|Украина
Кабмін України 18 грудня виділив кошти на створення єдиного центру зберігання та оброблення даних у сфері нацбезпеки й оборони.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Гордон.
"Великий масив інформації буде оперативно аналізуватися та надходити до апарату Ради нацбезпеки і оборони України під надійним кіберзахистом. Це значно послабить ризики витоку інформації. Для цього уряд спрямував 12,3 млн грн на створення єдиного центру зберігання та обробки даних у сфері національної безпеки та оборони", – написав глава уряду.
У СБУ повідомляли, що у 2018 році відбили понад 50 кібератак. Деякі з них здійснювали з російських IP-адрес.
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