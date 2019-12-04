Кабмін України 18 грудня виділив кошти на створення єдиного центру зберігання та оброблення даних у сфері нацбезпеки й оборони.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Гордон.



"Великий масив інформації буде оперативно аналізуватися та надходити до апарату Ради нацбезпеки і оборони України під надійним кіберзахистом. Це значно послабить ризики витоку інформації. Для цього уряд спрямував 12,3 млн грн на створення єдиного центру зберігання та обробки даних у сфері національної безпеки та оборони", – написав глава уряду.



У СБУ повідомляли, що у 2018 році відбили понад 50 кібератак. Деякі з них здійснювали з російських IP-адрес.

