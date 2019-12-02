У Сеймі Латвії колишні бранці Кремля закликали посилити міжнародні зусилля зі звільнення політв’язнів РФ

17:30 18.12.2019   Крым

Латвія і надалі підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, а також продовжуватиме реабілітаційні програми для українських бранців Кремля.

Про це заявила голова Сейму Латвії Інара Мурнієце під час зустрічі з 9-ма українськими колишніми політв'язнями Кремля, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Латвія вважає Україну своїм другом і союзником. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку. Для нас велика честь вітати в парламенті патріотичних та героїчних людей, які не бояться відстоювати цінності своєї Батьківщини - України», - сказав Мурнієце, віддаючи шану українському народові за його силу та мужність у захисті своєї країни.

За її словами, країна продовжить реалізовувати реабілітаційні програми для українців.

Спікер також наголосила, що Латвія завжди включала Україну в міжнародний порядок денний.

Колишні політв’язні Кремля подякували голові Сейму за підтримку та допомогу Україні. Зокрема, Едем Бекіров згадав про відповідні законодавчі ініціативи латвійського парламенту щодо 75-ї річниці депортації кримських татар і визнання геноциду свого народу. Він подарував чотиритомник з історії кримськотатарського народу та прапор кримських татар. Олексій Сизонович і Павло Гриб передали до Сейму державний прапор України, буклети з інформацією про політв’язнів та фільми про бранців Кремля.

Роман Сущенко подякував Латвії за принципову позицію і солідарність з Україною на таких міжнародних майданчиках, як ПАРЄ у постійній групі «Балтік плюс», у групі NB8 (Nordic-Baltic Eight), «Східне партнерство», ЄС, ОБСЄ, НАТО та ООН.

Він закликав посилити міжнародні зусилля зі звільнення інших громадян України з російських в’язниць. Його підтримали інші колишні політв'язні - Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Артур та Євген Панови. Сущенко подарував голові Сейму Латвії репродукцію свого малюнка «Лісабон», створеного у СІЗО «Лефортово» у 2017 році.

Під час перебування групи українців у Латвії плануються також зустрічі з главою МЗС Едгаром Рінкевічсом та з українською громадою Латвії.

 10 грудня до Латвії прибули десять бранців Кремля, звільнених в результаті обміну 7 вересня: Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Олексій Сизонович, Роман Сущенко. Деякі прилетіли зі своїми близькими, тому загальна кількість прибулих - 17. Олег Сенцов прибув до Латвії 15 грудня.

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.



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