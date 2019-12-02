Кравцов показал, какой пункт пропуска УЗ построила на админгранице с Крымом
|17:01 18.12.2019
|Крым
Председатель правления АО "Укрзализныця" напомнил о том, что УЗ за 4 месяца построила временные пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с Крымом.
Свою публикацию в Facebook Кравцов сопроводил фотографиями КПВВ "Чонгар", сообщает ЦТС.
"Ежедневно получаю отчет по строительству, рассказываю. Режимные зоны работают с 15 ноября. Вслед практически готовы и сервисные (с центром предоставления админуслуг, автостанцией, зданием для отдыха водителей). На днях "Укрзализныця" завершит работы второй очереди. Дальше - бюрократические вопросы", - написал глава УЗ.
Напомним, что два контрольных пункта въезда/выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом начали работу с 15 ноября, когда была завершена первая очередь строительства.
Вторая очередь строительства предусматривала обустройство сервисных зон: центры предоставления админуслуг, автостанции, здания для отдыха водителей, инженерные сети (водопровод, электроснабжение, канализация, отопление, связь и телекоммуникации и т.д.).
Строительство пунктов пропуска "Чонгар" и "Каланчак" началось в сентябре.
Ще на цю тему:
Оккупанты продали феодосийскую нефтебазу московской компании
У Сеймі Латвії колишні бранці Кремля закликали посилити міжнародні зусилля зі звільнення політв’язнів РФ
НСЖУ призвал Зеленского включить крымских журналистов в список обмена "всех на всех"
У Зеленского предложили отменить специальный статус Севастополя
Сьогодні ГА ООН голосуватиме за проект резолюції про захист прав людини на Кримському півострові
Компанії, пов'язані з бізнесменом Хмельницьким, працювали в Криму в обхід санкцій – ЗМІ
РФ посилила блокування українського FM-радіосигналу в Криму