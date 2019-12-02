Председатель правления АО "Укрзализныця" напомнил о том, что УЗ за 4 месяца построила временные пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с Крымом.

Свою публикацию в Facebook Кравцов сопроводил фотографиями КПВВ "Чонгар", сообщает ЦТС.

"Ежедневно получаю отчет по строительству, рассказываю. Режимные зоны работают с 15 ноября. Вслед практически готовы и сервисные (с центром предоставления админуслуг, автостанцией, зданием для отдыха водителей). На днях "Укрзализныця" завершит работы второй очереди. Дальше - бюрократические вопросы", - написал глава УЗ.

Напомним, что два контрольных пункта въезда/выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом начали работу с 15 ноября, когда была завершена первая очередь строительства.

Вторая очередь строительства предусматривала обустройство сервисных зон: центры предоставления админуслуг, автостанции, здания для отдыха водителей, инженерные сети (водопровод, электроснабжение, канализация, отопление, связь и телекоммуникации и т.д.).

Строительство пунктов пропуска "Чонгар" и "Каланчак" началось в сентябре.