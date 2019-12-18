Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Молдову виплатити понад 6 тис. євро жительці мешканці Кишинева через недотримання її права на приватне життя у зв’язку з відкриттям поряд з її будинком ресторану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

У своєму позові жінка повідомила, що в 2003 році в ресторані, що примикає до її квартири, провели ремонт, після чого на стінах з'явилися тріщини. Технічна експертиза показала, що тріщини з'явилися з іншої причини, і ресторан дотримувався всіх норм при проведенні будівельних робіт.

Також жінка неодноразово скаржилася владі Кишинева на шум, який лунає з ресторану.

Хоча директора ресторану не раз штрафували за порушення громадського порядку в нічний час і наказали закривати заклад в 23.00, за словами жінки, працівники ресторану продовжували працювати допізна.

Жінка звернулася до суду центру і в 2005 році виграла позов. Однак Апеляційна палата і потім Вища судова палата рішення першої інстанції відхилили.

Вони обгрунтували свою відмову тим, що, згідно з результатами технічної експертизи, стан споруди відповідає нормам, а ремонт в ресторані не міг викликати руйнування в квартирі заявниці. Однак скаргу жінки про шум у ресторані ВРП не врахувала.

Жінка звернулася до ЄСПЛ. У своєму позові вона вимагала виплатити 2 067 євро компенсації збитку від ремонту і 50 тис. євро як компенсацію моральної шкоди.

Європейський суд з прав людини визнав, що ресторан завдав серйозні незручності заявниці, і влада Молдови не виконала свої зобов'язання за статтею 8 Конвенції про права людини, яка передбачає право на повагу до приватного і сімейного життя.

ЄСПЛ зобов'язав Молдову виплатити жінці 4500 євро компенсації моральної шкоди і 1685 євро за судові витрати.