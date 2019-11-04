Министерство инфраструктуры Украины завершило прем заявок на конкурс по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания Ольвия". От потенциальных концессионеров было подано три заявки, две компании предварительно квалифицированы на участие в конкурсе.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию МИУ.

Одна из компаний подала заявку в последний день, поэтому конкурсная комиссия пока не приняла решение в ее отношении.

На концессию в порту Ольвия претендуют две компании из Украины и одна из Катара. В частности, это ООО Морское агентство "Питерс", ООО "ПРОТТО-ГАЗОЛИН" и катарский портовый оператор Qterminals.

В МИУ уточнили, что следующий этап - оценка конкурсных предложений и определение победителя - состоится 21 января 2020 года.

Отметим, что ООО "ПРОТТО-ГАЗОЛИН" зарегистрировано в Николаеве, размер уставного капитала - 1 тыс. грн. Основной вид деятельности - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Также среди видов деятельности - производство продуктов нефтепереработки и розничная торговля топливом.

ООО Морское агентство "Питерс" имеет размер уставного капитала 34 375 грн, также зарегистрировано в Николаеве. Виды деятельности: сопроводительные услуги при перевозках, морской и прибрежный грузовой транспорт.

QTerminals - портовый оператор, управляющий терминалами контейнерных, Rо-Rо и генеральных грузов в катарском порту Хамад. По состоянию на конец июня 2019 года менее чем за 3 года работы QTerminals обработал почти 3 млн TEU, более 3 млн т генеральных грузов, 175 000 транспортных средств и 3500 судов.

Напомним, что 9 декабря были названы четыре претендента на концессию в порту Херсон. Имя победителя должно быть названо в середине января 2020 года.