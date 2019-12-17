У 2020 році Військово-морські сили України (ВМСУ) поповняться, як мінімум, п'ятьма новими кораблями вітчизняного виробництва. Таким чином, Україна близька до того, щоб у 2020 році завершити формування значної частини свого "москітного флоту".

Перспективи розвитку ВМСУ з'ясовував "Апостроф".

Військово-морські сили України сформували дивізіон надводних сил в Азовському морі. До його складу увійшли пошуково-рятувальне судно "Донбас" (A500), морський буксир "Корець" (A830), малі броньовані артилерійські катери (МБАК "Гюрза-М") "Лубни" та "Кременчук". За інформацією командування флоту, до формування цього дивізіону наявні надводні сили діяли в складі тактичної групи "Тритон", яка була сформована шляхом перекидання двох бронекатерів "Лубни" та "Кременчук" в Бердянськ сухопутним маршрутом, а також після переходу в Азовське море пошуково-рятувального судна "Донбас" і морського буксира "Корець" в 2018 році. Крім того, в тактичну групу мали увійти два МБАК "Бердянськ" та "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу", які були захоплені Росією разом з екіпажами в листопаді 2018 року і через рік повернуті в незадовільному стані.

Заступник постійного представника України при міжнародних організаціях Ігор Лоссовський повідомив, що за попередньою оцінкою, сума збитків становить не менше 55,5 млн грн. Раніше повідомлялося, що на кораблях були демонтовані усі засоби радіонавігації, радіокерування та озброєння.

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував у себе на Facebook, копію акта опису матеріального стану двох катерів та рейдового буксира. Згідно з документом, з катерів "Нікополь" та "Бердянськ" зникли радіостанції Harris (короткохвильова та УКХ), радіостанції Motorola, радіостанції ICOM, станції космічного зв'язку IRIDIUM, радіолокаційна станція Furuno. Зняті або розбиті системи розпізнавання, озброєння та весь боєзапас. На буксирі "Яни Капу" відсутнє радіоустаткування та документація, розбиті та розкриті всі прилади в ходовій рубці, частково розібрана універсальна система водного захисту, а також паливна апаратура, немає розеток та плафонів, зняті всі кабелі, частково зруйнований фальшборт, а також відсутня частина щогли.

Фахівці, які представляють інтереси корпорації Harris в Україні, в розмові з "Апострофом" пояснили, що втрата обладнання не заподіє шкоди тактичному зв'язку, який використовується у Збройних силах України. Збитки існують у вигляді матеріальних втрат, які за їхніми оцінками становлять понад $100 тис. на один борт. Відзначається, що в цю суму входить не тільки вартість радіообладнання, але його установка, налаштування, обслуговування та навчання.

"Обладнання Motorola, IRIDIUM, ICOM або Furuno перебуває у вільному продажу, тут немає ніяких секретів. Радіостанції Harris потрапили до росіян ще в 2008 році під час війни в Грузії. Були ці радіостанції і в Криму. Можна стверджувати, що їх ніяк не можна використати, окрім як в якості навчального посібника, про те, що такі засоби зв'язку взагалі існують. Ну, або як варіант, слухати ефір на радіоаматорській частоті. Ключі шифрування підібрати або зламати неможливо, вклинитися в зв'язок нашої армії або слухати переговори також не можна", - говорить співрозмовник видання.

За його словами, російська промисловість на сьогоднішній день не здатна повторити конструктивні рішення, які застосовуються в радіостанціях. Наприклад, чіпи для Harris робляться за спеціальним замовленням компанією Texas Instruments. Але якщо в РФ вирішать повернути Україні вилучене обладнання, то використовувати його за прямим призначенням вже не буде можливості. Існує загроза, що в даному випадку, воно може бути використано для збору розвідувальної інформації проти ЗСУ.

Капітан першого рангу ВМС України у відставці Євген Лупаков каже, що після обстеження кораблів, необхідно повертати їх до складу флоту. За його оцінками, на відновлення ходових характеристик та бойового стану потрібно три-чотири місяці. А через півроку кораблі можна буде ввести в першу лінію.

Якщо українська сторона відновить обидва бронекатери, то в наступному році у нас може з'явитися вже більш-менш повноцінний "москітний флот" про формування якого заявлялося ще три роки тому. Нагадаємо, в середині 2016 року в Міноборони повідомили про готовність до 2020 року спустити на воду 30 бойових кораблів та катерів. Вони могли б захистити інтереси нашої країни в прибережній зоні, атакуючи ворога за принципом "вовчої зграї".

Крім шести вже наявних МБАК - "Аккерман", "Нікополь", "Бердянськ", "Лубни", "Кременчук" та "Вишгород", на початку грудня 2019 року ВМС України отримали сьомий броньований катер цього ж класу - "Костопіль". Як розповів "Апострофу" керівник Українського мілітарного порталу Тарас Чмут, "Костопіль" ще не увійшов до складу ВМС. Його передача очікується в 2020 році. За його інформацією, в наступному році флот мають поповнити п'ять кораблів українського виробництва. "Крім катера "Костопіль", точно буде ще один МБАК. Два десантно-штурмових катера (ДШК) класу "Кентавр" (проект 58181) перебувають в Одесі, їх ще не приймали до складу флоту, оскільки є питання до виробника щодо виконання технічних характеристик. Третій "Кентавр" зараз будується на заводі на Рибальському", - зазначає Тарас Чмут.

Якщо ці плани будуть втілені в життя, то в розпорядженні ВМСУ в 2020 році можуть з'явитися, щонайменше вісім "Гюрз" та три "Кентаври". До цієї кількості слід додати ще два американських патрульних катери типу Islands, які в листопаді 2019 року прибули до Одеси, отримавши назви "Слов'янськ" та "Старобільськ". Крім того, 13 листопада в Одесі старший радник голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон заявив, що Сполучені Штати Америки передадуть ще три додаткових катери цього ж класу.

Тут варто зазначити, що процес постановки на службу в українському флоті перших двох "Айлендів" виявився довгим. Вони були передані в розпорядження ВМСУ ще 27 вересня 2018 року. Як бачимо, в Одесі вони опинилися тільки через рік після цієї події. Але якщо з трьома наступними кораблями справа піде швидше, то в 2020 році Україна може отримати 16 бойових катерів. Це більш ніж половина від тієї кількості "москитного флоту", яка була заявлена в 2016 році.

Ще однією складовою цього флоту має стати ракетний катер типу "Лань". Однак щодо конкретних термінів його появи говорити ще зарано, оскільки "Лань" має бути оснащена українськими крилатими ракетами типу "Нептун", які зараз перебувають на фінальній стадії випробувань.