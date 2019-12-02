НСЖУ призвал Зеленского включить крымских журналистов в список обмена "всех на всех"
|16:01 18.12.2019
|Крым
Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал Президента Украины Владимира Зеленского включить крымских журналистов в список для взаимного освобождения лиц между Украиной и временно оккупированными территориями (так называемого обмена "всех на всех").
Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook, передают "Українські Новини".
"Крымскотатарские гражданские журналисты и журналист Николай Семена, которые преследуются российскими властями в Крыму, должны быть включены в список для взаимного освобождения лиц между Украиной и временно оккупированными территориями (так называемого обмена "всех на всех")", - написал Томиленко.
В заявлении НСЖУ по поводу преследования кримськотатарских журналистов говорится: "Призываем власти Украины и лично Президента Украины Владимира Зеленского использовать все рычаги влияния для освобождения незаконно удерживаемых и заключенных журналистов и блоггеров, которых удерживает Россия, включить Наримана Мемедеминова, Сервера Мустафаева, Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Рустема Шейхалиева в список для взаимного освобождения лиц, удерживающих на оккупированных территориях (так называемого обмена "всех на всех"), и способствовать их освобождению в ближайшее время".
Уточним, системное давление на крымскотатарских журналистов неоднократно осуждали международные институты, в том числе - Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ, Мониторинговая миссия ООН по правам человека.
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