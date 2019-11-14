Флагман ВМС України отримає німецький зв’язок

15:01 18.12.2019   Украина

Флагман ВМС ЗС України фрегат «Гетьман Сагайдачний» (F130) в ході модернізації отримає зв’язок від німецької компанії зі світовим ім’ям – Rohde & Schwarz.

Про це стало відомо з оприлюдненого сьогодні листа від Міністерства оборони України до Кабміну щодо погашення дебіторської заборгованості по роботам з модернізації флагману, повідомляє Український мілітарний портал.

Міжнародна група Rohde & Schwarz спеціалізується на галузі електронного обладнання, радіомовлення та засобів масової інформації, кібербезпеки, радіомоніторингу та радіолокації, а також спеціалізованого радіозв’язку для військових.

Їх обладнання встановлюється на найсучаснішу бойову техніку наземного, морського та авіаційного призначення.

Яке саме обладнання заплановано для встановлення на флагман ВМС ЗС України наразі не відомо.

Щодо інших робіт з модернізації, то станом на 16 грудня прострочена дебіторська заборгованість складає 102 178 661,08 грн, а кредиторська заборгованість – 55 345 118,94 грн.

Кабінет Міністрів України вже вирішив питання недощення можливість зниження рівня боєздатності Військово-Морських Збройних сил України та незабаром здійснить погашення заборгованості по цим державним контрактам.

Модернізація флагману ВМС ЗС України фрегату «Гетьман Сагайдачний» (F130), стосуватиметься встановлення нових засобів зв’язку, автоматизованої системи управління, радіолокаційної станції. Що у результаті реалізації збільшить можливості українського фрегату, у тому числі й ударні.



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