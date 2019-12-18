У Кремлі санкції проти "Північного потоку-2" назвали порушенням міжнародного права

15:45 18.12.2019   Россия

У Кремлі заявили, що санкції США є порушенням міжнародного права, але вони не зупинять побудову "Північного потоку-2".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Ми виходимо з того, що цей проєкт буде закінчено", - сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання, чи можуть санкції США зупинити створення газопроводу.

"Такі дії [можливе введення санкцій з боку США] є безпосереднім порушенням міжнародного права, є ідеальним прикладом недобросовісної конкуренції та поширення свого штучного домінування на європейські ринки, нав'язування європейським споживачам дорожчої й неконкурентоспроможної продукції - дорожчого природного газу", - заявив Пєсков.

На його думку, "такі дії не подобаються ні Москві, ні європейським столицям, не подобаються вони Берліну і Парижу".

Нагадаємо, Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".



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