Греція очікує на прибуття 100 тисяч нових мігрантів у 2020 році

15:15 18.12.2019   Греция

Греція прогнозує, що наступного року на її острови з Туреччини прибудуть до 100 000 осіб, які шукають притулку, що створить додатковий тиск на вже і так переповнені табори для мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Криза відбувається зараз, і вона є серйозною", - заявив, урядовий уповноважений з питань міграції Манос Логотетіс.

За останні пів року до Греції прибули 45 000 біженців, і, за словами уповноваженого, ситуація була "явно більш критичною" для Греції, ніж міграційна криза 2015 року, коли люди втікали від громадянської війни в Сирії.

В даний час в таборах на островах чекають понад 41 000 людей - це найбільше число з моменту набуття чинності пакту про біженців між ЄС та Туреччиною в 2016 році.

Логотетіс сказав, що уряд Греції хоче депортувати в Туреччину 10 000 шукачів притулку, але для цього країні знадобиться 270 осіб, які розглядатимуть справи про надання притулку.

Крім того, уряд Греції планує побудувати нові центри для новоприбулих на кожному з п'яти островів, куди приїжджає більшість мігрантів після перетину Егейського моря з Туреччини.



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