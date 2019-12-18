Україна і Румунія уклали історичну угоду, що розблокує Трансбалканський газовий коридор

14:41 18.12.2019   Украина

ТОВ "Оператор ГТС України" та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року.

Про це "Європейській правді" повідомила пресслужба "Оператора ГТС України".

Переговори за посередництва Єврокомісії тривали понад три роки, до них також були долучені оператори Болгарії, Греції та Молдови.

Угода означає, що у всіх постачальників з’явилась можливість вільно транспортувати блакитне паливо новим маршрутом постачання – з Південної Європи та Туреччини – через Болгарію і Румунію  – в Україну та далі у Молдову.

Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча1 - Орловка1" буде доступною потужність за маршрутом Україна-Румунія в розмірі 17,8 млн кубометрів на добу, а також у зворотному напрямку – 15,8 млн кубометрів на добу.

"Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, насамперед, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ", – сказав генеральний директор новоствореного "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

Під час зустрічі у Брюсселі 12 грудня оператори ГТС України, Молдови, Румунії та Болгарії принципово погодили текст угод щодо забезпечення реверсу трансбалканським газопроводом, а саме по "Транзиту-1" в напрямку Болгарія-Румунія-Україна-Молдова.

Зазначимо, що підписана раніше угода між операторами ГТС України та Румунії не дозволяла транспортувати природний газ у реверсному напрямку, а також не забезпечувала європейські правила взаємодії, оскільки така можливість була заблокована чинним транзитним контрактом між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром". Після закінчення цього контракту з 1 січня 2020 року така умова буде нівельована і оператор ГТС України зможе співпрацювати з оператором ГТС Румунії за європейськими правилами.

Ба більше, така угода створює для Молдови додаткову технічну можливість альтернативно імпортувати газ для власних потреб з Туреччини та Греції у випадку, якщо "Газпром" зупинить транзит в Європу через територію України.

Вже найближчими днями відбудуться перші аукціони на бронювання потужностей на міждержавній точці "Ісакча1 - Орловка1", розповів "Оператор ГТС України".



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