Українці з 1 березня зможуть виїжджати до Росії лише за закордонними паспортами
|14:21 18.12.2019
|Украина
Українці з 1 березня зможуть виїжджати з України до Росії лише за закордонними паспортами.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час засідання уряду у Telegram-каналі, передає УНН.
"Закордонний паспорт для виїзду з України в РФ. З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ", - зазначив Гончарук.
Очільник уряду зауважив, що зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина - для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.
"При в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження", - додав він.
Раніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість заборонити їздити українцям в РФ за внутрішніми паспортами.
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