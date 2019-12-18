У Кишиневі перед будівлею уряду 18 грудня влаштували акцію із закликом до влади ратифікувати Стамбульську конвенцію проти насильства над жінками та сімейного насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Багато протестувальників прийшли в одязі червоного кольору. Серед них депутати і громадські активісти.

Молдова підписала Стамбульську конвенцію в лютому 2017 року, але досі не ратифікувала.

9 грудня прем'єр-міністр Іон Кіку заявив, що на засіданні 11 грудня уряд схвалить ратифікацію конвенції і надішле проєкт закону в парламент. Однак в той день уряд виключив це питання з порядку денного засідання.

Згідно з даними Нацбюро статистики, 40% жінок в Молдові хоча б раз піддавалися сексуальному або фізичному насильству. У 57% випадків насильство чинив чоловік або співмешканець.

Як відомо, на сьогодні Конвенцію Ради Європи у ЄС не ратифікували Болгарія, Чехія, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина та Велика Британія.

Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну ратифікувати її без зволікань. В Україні насильство над жінками залишається однією з найгостріших соціальних проблем: щорічно кількість жертв сягає 1,1 мільйона.