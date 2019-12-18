Під урядом Молдови демонстранти вимагають схвалити Стамбульську конвенцію
|13:41 18.12.2019
|Молдова
У Кишиневі перед будівлею уряду 18 грудня влаштували акцію із закликом до влади ратифікувати Стамбульську конвенцію проти насильства над жінками та сімейного насильства.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Багато протестувальників прийшли в одязі червоного кольору. Серед них депутати і громадські активісти.
Молдова підписала Стамбульську конвенцію в лютому 2017 року, але досі не ратифікувала.
9 грудня прем'єр-міністр Іон Кіку заявив, що на засіданні 11 грудня уряд схвалить ратифікацію конвенції і надішле проєкт закону в парламент. Однак в той день уряд виключив це питання з порядку денного засідання.
Згідно з даними Нацбюро статистики, 40% жінок в Молдові хоча б раз піддавалися сексуальному або фізичному насильству. У 57% випадків насильство чинив чоловік або співмешканець.
Як відомо, на сьогодні Конвенцію Ради Європи у ЄС не ратифікували Болгарія, Чехія, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина та Велика Британія.
Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну ратифікувати її без зволікань. В Україні насильство над жінками залишається однією з найгостріших соціальних проблем: щорічно кількість жертв сягає 1,1 мільйона.
Ще на цю тему:
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
Проросійська Соцпартія сформує уряд меншості в Молдові
В ЄС назвали тривожним сигналом відставку уряду Молдови
Уряд Санду в Молдові відправили у відставку