"Фонд развития промышленности" оккупированного Крыма запросил 250 млн руб для "льготного кредитования предприятий"
|13:21 18.12.2019
|Крым
«Крымский региональный фонд развития промышленности» оккупированного Крыма запросила 250 млн рублей из федерального бюджета "для льготного кредитования предприятий".
Об этом Крыминформу сообщил директор НКО Алексей Воробье, - передает Керчь.ФМ.
Он отметил, что крымские предприятия подали заявки в фонд на финансирование на сумму 507 млн рублей. Финансирование проектов ведется в порядке очередности, никаких других приоритетов не установлено.
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