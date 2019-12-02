«Крымский региональный фонд развития промышленности» оккупированного Крыма запросила 250 млн рублей из федерального бюджета "для льготного кредитования предприятий".

Об этом Крыминформу сообщил директор НКО Алексей Воробье, - передает Керчь.ФМ.

Он отметил, что крымские предприятия подали заявки в фонд на финансирование на сумму 507 млн рублей. Финансирование проектов ведется в порядке очередности, никаких других приоритетов не установлено.