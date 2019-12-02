В оккупированной Ялте поднимут плату за водоотведение.

Как сообщили РИА «Новый День» в "Госкомцен" оккупированного Крыма, утверждены тарифы на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию на 2020 год ряду ресурсоснабжающих предприятий.

Так, установлены тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения «Водоканал ЮБК» (обслуживает Большую Ялту).

Стоимость услуг водоснабжения для населения на 2020 год сохранена на уровне 2019 года – 31,55 рублей за кубометр ресурса.

Тариф на водоотведение подорожает с 1 июля 2020 года – рост составит 3%.

