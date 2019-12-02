В оккупированном Крыму поднимут плату за водоотведение
|13:01 18.12.2019
|Крым
В оккупированной Ялте поднимут плату за водоотведение.
Как сообщили РИА «Новый День» в "Госкомцен" оккупированного Крыма, утверждены тарифы на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию на 2020 год ряду ресурсоснабжающих предприятий.
Так, установлены тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения «Водоканал ЮБК» (обслуживает Большую Ялту).
Стоимость услуг водоснабжения для населения на 2020 год сохранена на уровне 2019 года – 31,55 рублей за кубометр ресурса.
Тариф на водоотведение подорожает с 1 июля 2020 года – рост составит 3%.
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