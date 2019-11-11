США і Канада стежать за розвідувальним кораблем РФ, який здійснював "хаотичні маневри"
|12:45 18.12.2019
|Россия
Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) спостерігає за російським розвідувальним кораблем "Віктор Леонов", "хаотичні маневри" якого вчора були помічені біля берегів США.
Про це повідомляє NORAD у Twitter, інформує УНН.
"NORAD та USNORTHCOM уважно відстежують судна, що представляють інтерес, включаючи іноземні військові морські судна, такі як російський корабель "Віктор Леонов"... Ми знаємо про військово-морську діяльність Росії, включаючи розміщення цих кораблів для збору розвідданих в регіоні. Поки ми не будемо обговорювати конкретні заходи, які вживаються, NORAD та USNORTHCOM регулярно проводять повітряні та морські операції, щоб забезпечити оборону США та Канади", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією CNN, вчора, 17 грудня, російський розвідувальний корабель "Віктор Леонов" проводив "хаотичні маневри" біля узбережжя США поблизу узбережжя штатів Південна Кароліна і Флорида.
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