Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта" щодо кримських активів компанії.

"Рішення Верховного Суду Швейцарії від 12 грудня 2019 року є остаточним та оскарженню не підлягає. Це рішення ставить крапку в спробах Російської Федерації позбавити ПАТ "Укрнафта" можливості отримати компенсацію за експропрійовані в АР Крим інвестиції", - йдеться в прес-релізі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, суд зобов'язав РФ виплатити "Укрнафті" 155 тис. швейцарських франків судових витрат.

"Укрнафта" розраховує на те, що Російська Федерація поставиться до остаточного рішення Верховного Суду Швейцарії з повагою і проявить цивілізованість у виконанні принаймні цього рішення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, після анексії Росією Криму в 2014 році "Укрнафта" втратила права власності на 16 автозаправних станцій. Компанія, спираючись на договір між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року, подала скаргу до міжнародного арбітражного суду (Женева), який визначив Швейцарію як місце арбітражу.

Міжнародний арбітражний суд 12 квітня 2019 року присудив стягнути з Російської Федерації га користь "Укрнафти" $44,4 млн компенсації за експропріацію активів компанії в Криму. Рішенням суду, яке РФ просила скасувати, на неї покладено відповідальність за дії збройних формувань, що здійснили у квітні 2014 року силове захоплення адміністративного офісу та автозаправних станцій "Укрнафта" в Криму, після чого інвестиції української компанії формально експропріювала окупаційна влада, яку РФ встановила в АР Крим після анексії.

РФ безуспішно намагалася оскаржити у Верховному Суді Швейцарії наявність юрисдикції розглядати спір, пізніше звернулася з вимогою скасувати рішення про компенсацію.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.