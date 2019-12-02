Экипажи кораблей оккупационного флота первую курсовую задачу К-1: подготовили корабли к бою и походу.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

«В ходе мероприятия моряки провели корабельные учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля в пункте базирования, а также тренировки по противовоздушной обороне и по противодиверсионной обороне корабля при стоянке в порту», — говорится в сообщении.

В ходе учения экипажи выполнили нормативы по обслуживанию вооружения и приему боезапаса на корабли, а также отработали вопросы повседневной организации службы.