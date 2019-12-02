Оккупанты Крыма решили выставить на продажу базы отдыха «Межводное» и «Солнышко» в Черноморском районе. Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем "заседании крымского парламента".

Как пояснила "министр" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма Анна Анюхина, вырученные с продажи средства пойдут на компенсацию вкладов крымчан, находящихся в украинских банках, сообщает Крым Информ.

База отдыха «Межводное» расположена в селе Межводное Черноморского района. На аукцион будут выставлены 45 объектов комплекса.

База «Солнышко» расположена в селе Оленевка Черноморского района, на продажу выставят 26 объектов комплекса.

Ранее "распорядительная дирекция" имущества оккупированного Крыма выставила на аукцион базу отдыха в Феодосии за 161 млн рублей.