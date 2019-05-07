У Греції знайшли гробниці віком 3,5 тисячі років
|11:45 18.12.2019
|Греция
У Греції американські археологи виявили дві королівські гробниці віком 3,5 тисячі років.
Про це повідомляє АР з посиланням на грецьке Міністерство культури, передає Укрінформ.
«Американські археологи виявили дві монументальні королівські гробниці, що датуються близько 3500 років тому, біля палацу мікенської епохи в південному грецькому регіоні Пелопоннес», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в гробницях були знайдені золоте кільце з печаткою і амулет з зображенням давньоєгипетської богині Хатор, що свідчить про торгові і культурні зв'язки Греції з Єгиптом.
Зазначається, що перекриття гробниць завалилося багато років тому, через що похоронні камери були заповнені землею і камінням. Видання зазначає, що це не дало розкрадачам гробниць туди потрапити раніше археологів.
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