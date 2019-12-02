Сьогодні, 18 грудня, відбудеться засідання Генасамблеї Організації Об’єднаниї Націй, під час якої на розгляд буде винесене питання щодо голосування за український проект резолюції про захист прав людини на Кримському півострові.

Про це написав у Facebook представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає УНН.

“У середу, 18 грудня, Генеральна Асамблея ООН голосуватиме за український проект резолюції про захист прав людини на Кримському півострові. Початок приблизно о 17:00 год. за київським часом”, — написав Ніколенко.

“Після схвалення на Генасамблеї резолюція набуде чинності”, — резюмував він.

Як повідомлялося раніше, 14 листопада, Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй підтримав оновлений проект резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”.

Відповідний документ підтримали 67 країн-членів ООН, проти — 23, утрималися — 82.

А 9 грудня ГА ООН ухвалила резолюцію “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів”, співавторами якої стали 39 держав.