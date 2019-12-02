Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.

Об этом говорится в законопроекте о децентрализации, который Зеленский внес в Верховную Раду, сообщает ATR.

В действующей редакции конституции Украины Севастополь, несмотря на оккупацию Крыма Россией, по-прежнему обладает отдельным правовым статусом наравне с украинской столицей. Законопроект № 2598 оставляет особый статус управления только украинской столице — Киеву, а существовавший 23 года статус Севастополя упраздняется.

Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сообщил, что Севастополь лишат особого статуса, поскольку в этом статусе нет необходимости. Он отметил, что для особого статуса Севастополя «нет другой причины, кроме той, что это «город русской славы»... а именно — главная база Черноморского флота РФ». Вместе с тем он добавил, что в момент выхода РФ из договоров о базировании Черноморского флота в Крыму этот аргумент окончательно потерял для Украины любое значение.

Военное вторжение России в Крым началось в феврале 2014 года. Вооруженными людьми в камуфляжной форме были захвачены парламент и правительство Крыма, госучреждения, военные базы и аэропорт. 16 марта в Крыму прошел «референдум о присоединении Крыма к России». Его Москва использовала для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Ежегодно 26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.

Отметим, что страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России в 2014 году.