Є тільки одна мета: з'явилися цікаві деталі і фото путінського моста в Крим
|11:30 18.12.2019
|Крым
Стала відома справжня причина будівництва російськими окупантами Керченського моста, який з'єднує окупований Крим з Краснодарським краєм Росії.
Про неї повідомила блогер під ніком RoksolanaToday & Крим25% в Twitter, передає Апостроф.
"Мене прийняли - передали - обкатали. Так що всім. Хто хотів зняти нічний поїзд. Знімайте на станціях. До ж-д підходів і Керчі Південної краще не підходити. Там військових РФ маса пости ставлять. Військова логістика - ЄДИНА реальна мета моста", - написала вона, посилаючись на слова місцевого блогера.
Як повідомлялося раніше, вчений Юрій Медовар вважає, що Керченський міст фактично приречений через карстові порожнини - за геологічними умовами його не можна було будувати. На думку вченого, рано чи пізно моста не стане.
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