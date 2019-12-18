Стала відома справжня причина будівництва російськими окупантами Керченського моста, який з'єднує окупований Крим з Краснодарським краєм Росії.

Про неї повідомила блогер під ніком RoksolanaToday & Крим25% в Twitter, передає Апостроф.

"Мене прийняли - передали - обкатали. Так що всім. Хто хотів зняти нічний поїзд. Знімайте на станціях. До ж-д підходів і Керчі Південної краще не підходити. Там військових РФ маса пости ставлять. Військова логістика - ЄДИНА реальна мета моста", - написала вона, посилаючись на слова місцевого блогера.

Як повідомлялося раніше, вчений Юрій Медовар вважає, що Керченський міст фактично приречений через карстові порожнини - за геологічними умовами його не можна було будувати. На думку вченого, рано чи пізно моста не стане.