Архієпископ Климент просить МЗС надіслати ноту Росії через утиски ПЦУ в Криму
|08:15 18.12.2019
|Крым
Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент закликав Міністерство закордонних справ України виступити з офіційною заявою до Росії через ситуацію з порушенням прав вірян ПЦУ в анексованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".
За його словами, українська православна громада взагалі перебуває поза правовим полем України.
"Тому я просив би... Я знаю, що Міністерство ветеранів та окупованих територій підготувало певний лист, який було відправлено міністру закордонних справ. І я сподіваюся, що очільник МЗС підпише цей лист і виступить з офіційною заявою, нотою протесту до Росії", - сказав Климент.
Раніше стало відомо, що сьогодні архиєпископ Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климент припинив голодування.
Нагадаємо, 10 грудня біля будівлі Кабміну в Києві архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування через релігійні переслідування в Криму. Архієпископ вимагає від Кабміну забезпечити права релігійної свободи українців в Криму.
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній попросив президента України Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. За його словами, в Криму та на Донбасі відбуваються переслідування віруючих.
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