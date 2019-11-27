Енергетичний бізнес колишніх народних депутатів Сергія та Андрія Клюєвих продовжує працювати в аннексированном Криму в обхід санкцій Європейського союзу.

Про це йдеться у спільному розслідуванні телеканалу «Теперішній час» та антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер», передає Главком.



Повідомляється, що після анексії півострова кілька сонячних електростанцій, що належали братам Клюєвим, були перереєстровані у російському реєстрі компанії з Австрії, Нідерландів, Кіпру та Британських Віргінських островах.



Незважаючи на те, що деякі компанії знаходяться в стані ліквідації з-за судових процесів з російськими банками, інші компанії продовжують працювати. Їх власниками є більш десяти різних компаній зі схожими назвами, які пов'язані з людьми, наближеними з бізнес-активами Клюєвих. При цьому самі Клюєви перебували під санкціями Європейського союзу з 2014 року, однак наприкінці початку 2018 2019 років санкції були зняті.



У жодній з компаній не відповіли на запити «Теперішнього часу» щодо можливого порушення санкцій.



Зазначимо, Сергій і Андрій Клюєви були народними депутатами різних скликань від «Партії регіонів». У 2014 році Андрій Клюєв зайняв посаду голови Адміністрації президента Віктора Януковича. До цього він був першим віце-прем'єр-міністром часів Януковича.



Нагадаємо, у лютому 2019 року Євросоюз прийняв рішення виключити екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва зі списку санкцій. При цьому правоохоронні органи України продовжують розслідування щодо Клюєва.



У березні 2019 року Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва.