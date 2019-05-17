Зеленський закликав азербайджанський бізнес інвестувати в туризм на Херсонщині
|09:15 18.12.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський закликає азербайджанський бізнес інвестувати в український туризм у Херсонській області.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента, передає Главком.
«Президент Володимир Зеленський запросив азербайджанські підприємства інвестувати в інфраструктуру, туризм і будівництво доріг в Україні й пообіцяв захищати кожного інвестора... Він запропонував розглянути можливість інвестицій в український туризм, зокрема, в Херсонській області», - сказано в ньому.
Зеленський звернувся з таким закликом під час виступу на українсько-азербайджанському бізнес-форумі в Баку.
«Наше завдання як держави сьогодні - захищати кожного інвестора. Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну... В Україні є багато чарівних, привабливих для туризму місць, яким просто не вистачає якісної інфраструктури», - сказав він.
Зеленський повідомив, що домовився з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим про те, що в січні 2020 року в Київ приїде азербайджанська делегація для поглиблення двостороннього співробітництва.
«Це кейси і в енергетиці, і в освіті, і велика приватизація, яку ми готуємо в Україні. Це 500 підприємств, де ми хочемо побачити чистий бізнес, чисту інвестицію», - сказл він.
Президент додав, що під час переговорів з Алієвим також обговорював будівництво доріг і розвиток інфраструктури в Україні.
Крім того, Україна і Азербайджан домовилися вивчити можливість розширення Південного газотранспортного коридору.
Як повідомлялося, 16-17 грудня президент Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці.
Раніше повідомлялось, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва.
Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року з території Російської Федерації, де жив тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція затримала Ісаєва, його паспорт визнали «незаконно виданими» і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану. 11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував «правило 39» і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.
Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.
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