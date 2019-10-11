У Туреччині українського дипломата визнали послом року

09:30 18.12.2019   Украина

У Туреччині українського дипломата Андрія Сибігу визнали послом року за версією Buhara Medya.

Передає УНН із посиланням на повідомлення посольства України у Туреччині.

"Пишаємося нашим Послом Андрієм Сибігою, якого було визнано Послом року за версією Buhara Medya. Ця нагорода - це визнання важливості українсько-турецьких відносин та значної роботи українсько-турецьких дипломатичних команд. Вітаємо!" - йдеться у повідомленні.



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