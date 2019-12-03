Деякі країни-члени Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) налаштовані на те, щоб нібито “тягнути всіх в минуле, не розвиваючи при цьому свою економіку”.

Про це у вівторок заявив спікер Держдуми В’ячеслав Володін на зустрічі з головою ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“У ПАРЄ є представники ряду країн, які, на мою думку, налаштовані на те, щоб всіх тягнути в минуле”, — сказав Володін, назвавши серед таких держав країни Прибалтики, Польщу, Грузію і Україну.

“Вони хочуть жити за рахунок когось, а не самі будувати свою економіку і забезпечувати самі себе. Україна хоче жити за рахунок транзиту російського газу, Грузія — за рахунок поставок в Росію свого вина”, — додав він.

“Ми не раз зверталися у зв’язку з ситуацією в Балтійських країнах, в Україні, але немає моніторингових груп, ніхто не виїжджає і оцінок не дає, — зауважив він. — Ніхто не обговорював те, що ті ж кримські татари раніше не мали права на свою мову”.

Як повідомлялося раніше, на початку грудня Національні збори Угорщини звернулися до Держдуми з проханням об’єднати зусилля для “захисту прав національних меншин в Україні”.

Про це повідомив її речник В’ячеслав Володін.