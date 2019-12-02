Російська "феміда" для кримських татар: адвокати домоглися перенесення суду

09:01 18.12.2019   Крым

17 грудня на заплановане у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону засідання по "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група) без пояснення причин не з'явився свідок звинувачення, у зв'язку з чим сторона захисту схотіла перенести слухання.

Про це повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"Свідок, якого суд планував допитувати на сьогоднішньому засіданні, не прибув з невідомих причин. Суд прийняв рішення продовжувати розгляд справи, незважаючи на відсутність свідка. Сторона захисту виступає проти продовження засідання через відсутність свідка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час засідання адвокатом Гемеджі подала клопотання з приводу незаконного утримування її підзахисного - Сервера Мустафаєва "у клітці". І заявила відвід головуючому судді Зубаїрову, "у зв'язку з зацікавленістю у результаті справи", а також у зв'язку з тим, що суддя постійно підказує свідкам, як слід поводитися.

Суд відмовив у клопотаннях адвоката і за внесення зауваження виніс Гемеджі «попередження за порушення регламенту».

Після перерви, що тривала близько двох годин, суд продовжив засідання, проте змушений був перенести слухання за наполяганням Гемеджі, "у зв'язку з її самопочуттям".

Під час слухань суд відмовив журналістам у фото- і відеофіксації процесу і не допустив на засідання близько 40 осіб, які прибули з Криму.

Наступне засідання призначено на 23 грудня.

За даними Кримської солідарності, напередодні на засіданні з даної "справі" свідок Артикбаев (оперруполномоченний ФСБ), на підставі даних якого будується звинувачення, на всі питання захисту відповідав "не знаю", "не пам'ятаю", "не маю таких даних" або суддя відхиляв всі питання, що надходять до нього

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая - Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернес Аметова. ФСБ інкримінує їм участь в організації "Хізб ут-Тахрір". 21 травня 2018 року у Криму були також затримані координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайського "Хізб ут-Тахріра".



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