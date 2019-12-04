Сенат США прийняв оборонний бюджет з допомогою для України й санкціями проти Nord Stream 2
|08:01 18.12.2019
|Украина
Верхня палата американського Конгресу слідом за Палатою представників ухвалила більшістю голосів оборонний бюджет країни на наступний рік, який передбачає, в тому числі збільшену оборонну допомогу для України, а також санкції проти Nord Stream 2.
Про це повідомило в вівторок американське видання The Hill, передає Укрінформ.
"Сенатори підтримали на голосуванні з 86 голосами "за" та 8 "проти" Акт про бюджетні асигнування національної оборони. Цей законодавчий документ був прийнятий Палатою представників минулого тижня", - зазначається в повідомленні.
Загалом, оборонний бюджет США на наступний рік становитиме $738 млрд.
Як повідомлялося раніше, минулої середи Палата представників ухвалила законопроєкт про фінансування оборонних потреб США, у якому передбачила, в тому числі $300 млн допомоги українській армії.
Крім того, був доданий розділ, який запроваджує на законодавчому рівні санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2, а також проєкту "Турецький потік".
Сам президент Трамп заявив минулого тижня, що готовий негайно підписати закон, щойно він надійде до Білого дому.
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