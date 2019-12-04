Верхня палата американського Конгресу слідом за Палатою представників ухвалила більшістю голосів оборонний бюджет країни на наступний рік, який передбачає, в тому числі збільшену оборонну допомогу для України, а також санкції проти Nord Stream 2.

Про це повідомило в вівторок американське видання The Hill, передає Укрінформ.

"Сенатори підтримали на голосуванні з 86 голосами "за" та 8 "проти" Акт про бюджетні асигнування національної оборони. Цей законодавчий документ був прийнятий Палатою представників минулого тижня", - зазначається в повідомленні.

Загалом, оборонний бюджет США на наступний рік становитиме $738 млрд.

Як повідомлялося раніше, минулої середи Палата представників ухвалила законопроєкт про фінансування оборонних потреб США, у якому передбачила, в тому числі $300 млн допомоги українській армії.

Крім того, був доданий розділ, який запроваджує на законодавчому рівні санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2, а також проєкту "Турецький потік".

Сам президент Трамп заявив минулого тижня, що готовий негайно підписати закон, щойно він надійде до Білого дому.