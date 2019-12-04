На посаду посла США в Україні можуть призначити генерала-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона або кар’єрного дипломата Філіпа Рікера.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

"Серед тих, кого вважають наступником Йованович (колишнього посла США – ред.), - генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон, 40-річний ветеран армії, який нині обіймає посаду директора Європейського центру досліджень у галузі безпеки імені Джорджа Маршалла в Німеччині, пов'язаного з Пентагоном", - пише журнал.

Дейтон уже має досвід роботи в Києві на посаді старшого радника з питань оборони. Один з останніх його проєктів у Центрі Маршалла - курси для українців з питань антикорупційної та оборонної реформ.

Ще одним імовірним кандидатом на посаду посла в Україні видання називає кар’єрного дипломата Філіпа Рікера, який нині виконує обов'язки помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії.

За даними Politico, Рікер мав замінити Йованович ще взимку 2018 року, але замість нього в.о. посла було призначено Вільяма Тейлора.

Наступного місяця, за інформацією видання, Україну має відвідати державний секретар Майк Помпео.

Як повідомлялося Марі Йованович, яка обіймала посаду посла США в Україні, була відкликана на початку 2019 року.

Україна отримала агреман на призначення послом у США Володимира Єльченка, який нині є постійним представником України при ООН.