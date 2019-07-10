Барк "Седов" завершил прохождение Датских проливов в рамках кругосветной экспедиции "Паруса мира".

Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства, пишет sudostroenie.info.

Во время прохождения проливов на борту учебного парусного судна с курсантами проведены занятия по прохождению "узкости".

Само путешествие проходит в рамках 200-летия открытия Антарктиды.



По пути следования будет совершен заход в более чем 40 портов Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Океании. Каждый заход будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями.



Фото: Росрыболовство