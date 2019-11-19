Очередной заход в Черное море американского ракетного эсминца USS Ross DDG71 стал 29 по счёту визитом военных кораблей НАТО в 2019 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спикер украинской экспертной группы «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко со ссылкой на иностранные мониторинговые ресурсы, пишет РИА Новый День.

«По сравнению с 2018 и 2017 годами количество визитов выросло почти в 1,5 раза, по сравнению с 2016 – почти вдвое. Таким образом, нынешний уровень равен уровню 2014 года – года оккупации Крыма. То есть, Морское командование НАТО и 6-й флот США нашли необходимые корабельные и финансовые ресурсы, чтобы значительно усилить присутствие в Черном море», – приводит слова украинских экспертов «ПолитНавигатор».

Напомним, последние крупные манёвры кораблей НАТО в Чёрном море прошли осенью текущего года. В натовско-украинских учениях принимали участие военные корабли четырёх стран Альянса: ESPS «Sella» (Испания), «Ros Lupu Dinescu» (Румыния), BGS «Shkval» (Болгария) и ITS «Numana» (Италия).

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что Альянс готовится усилить свое присутствие в Чёрном море.

«Причина этому – российская агрессия против Украины. Они (Россия – прим. ред.) продолжают попытки по дестабилизации Украины, они продолжают милитаризацию Крыма, который является частью Украины. Мы будем рассматривать варианты того, что мы еще можем сделать в районе всего Черного моря. Мы будем активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО...», – отметила американский постпред.