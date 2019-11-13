Оккупанты планируют выйти на серийное производство электробусов в Крыму
|21:10 17.12.2019
|Крым
В оккупированном Крыму на протяжении нескольких лет идет мелкосерийное производство электробусов и создан кластер, в который вошли десять крымских предприятий и организаций.
На днях к нему присоединились российские производители электрокаров и компании, занимающиеся поставкой и установкой зарядных станций, пишет издание Вести Крым.
По мнению директора научно-производственного предприятия «Эльтавр» Михаила Демурии, электромобили могли бы решить проблему пробок в городах Крыма и улучшить их экологию.
Сейчас в ассортименте предприятия — электробус, электрогрузовик и электрокатамаран. 90 процентов комплектующих отечественные. С 2017 года было выпущено два десятка электробусов.
В 2020 году предприятие планирует выпустить 50 единиц электротранспорта.
«Будем выходить на серийное, конвейерное производство. Сейчас проводим презентации электромобилей в муниципалитетах, где к ним большой интерес, каждый город готов приобрести минимум три машины», — цитирует Демурию «Российская газета».
Рои этом в Минтранспорте РФ заявляют, что к 2025 году доля электромобилей в России будет составлять порядка 25% от общего числа всех авто.
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