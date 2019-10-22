Доходы бюджета оккупированного Крыма за 11 месяцев 2019 года составили 150 млрд рублей, а расходы 149 млрд рублей.

Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров оккупированного Крыма – министр финансов Ирина Кивико, пишет Крыминформ.

«Доходы республики преодолели отметку в 150 миллиардов, или почти 83% годовых назначений. Собственные доходы при этом составили около 40,8 миллиардов, или более 27% общего объема поступлений крымской казны. Расходы обозначились в сумме почти 149 миллиардов, или 80,1% от утвержденных расходов на год. Таким образом, республиканский бюджет исполнен с профицитом более чем в 1,3 миллиарда рублей», – цитирует Кивико пресс-служба оккупационного ведомства.

По ее словам, по состоянию на 1 декабря остаток средств резервного фонда Совета министров оккупированного Крыма составил 167,5 млн руб из 300 млн руб, предусмотренных на этот год. «В основном средства были направлены на непредвиденные расходы Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации – 115 млн руб, министерства образования, науки и молодежи – 6,2 млн руб, министерства транспорта – 5,1 млн руб, министерства экологии и природных ресурсов – 4,5 млн руб, Государственного комитета ветеринарии – 0,5 млн руб, министерства здравоохранения – 0,7 млн руб, министерства труда и социальной защиты – 0,5 млн руб», – подчеркнула вице-премьер.

По итогам 11 месяцев 2019 года кассовое исполнение республиканского бюджета сложилось с профицитом в 4,4 млрд руб. При этом доходы республики составили 134,7 млрд руб, расходы – 130,3 млрд руб.