Россия расширила санкции против Украины
|15:50 17.12.2019
|Россия
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Соответствующее постановление российского правительства от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.
Согласно документу, в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.
Кроме того, кабмин расширил перечень товаров, ввоз которых с Украины в Россию запрещен.
В нем отмечается, что под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.
Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России на Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).
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