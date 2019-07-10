Николаевский судостроительный завод завершил работы на среднем десантном корабле ВМСУ / Фото

20:45 17.12.2019   Украина

Контракт на ремонт «Юрія Олефіренко» был подписан в Одессе 30 июля.  К причалу ГП «НСЗ» корабль стал  6 августа 2019 года. 

Согласно сообщению ЕЛУ автодоріг Миколаїв сегодня, 17 декабря, с 12.00 до 13.00 для выхода «Юрія Олефіренко» с акватории «НСЗ» будут разведены понтонный, Ингульский и Варваровский мосты, пишет Судостроение и Судоремонт.

СДК пр.773 «Юрій Олефіренко» (L401) был построен на гданьской «Северной верфи» как «СДК-137» в 1971 году.В 1973 году, находясь в составе Средиземноморской эскадры СССР, сбил израильский истребитель F-4 Phantom.

В 1994 году, после вхождения в состав ВМСУ, получил бортовой номер U-401 (ныне используется НАТОвский вариант L401) и название «Кіровоград». В 2016 году корабль переименован в память о капитане 1 ранга Юрие Олефиренко, погибшем на Донбассе, в бою под. Мариуполем.

Длина СДК пр.773 составляет 81.3 м, ширина 9.3 м, осадка 1.2 м/2.6 м (нос/корма), полное водоизмещение 1250 т, суммарная мощность двух главных двигателей 4400 л.с., скорость полного хода – 18 уз.

Корабль может взять на борт 6 танков, либо до 200 человек десанта, бортовое вооружение: 2 x 2 30-мм АК-230, 2×4 ПУ ПЗРК «Стрела-3» (боекомплект 32 ПЗРК), 2×18 140-мм РСЗО «Град-М».


Фото: портал «Укроборонпром»



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