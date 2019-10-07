Держстивідор «Чорноморськ» очікує річний збиток 134,5 млн грн

20:30 17.12.2019   Украина

ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Чорноморськ» за підсумками 2019 року очікує негативний фінансовий результат (збиток) в розмірі 134,566 млн грн. 

Про це повідомив виконуючий обов'язки директора ДП «МТП «Чорноморськ» Олександр Попов, пишуть Порти України.

«Про результативність роботи будь-якої компанії і при зміні менеджменту завжди краще говорити цифрами, тому спочатку хотів би зупинитися на фінансових результатах 2019 року. Зменшення доходу від основного виду діяльності в минулих періодах при незмінних показниках витрат призвело до від'ємного значення фінансового результату і, як наслідок, браку обігових коштів у порту. Так, фінансовий результат (збиток) в 2019 році за ДП «МТП «Чорноморськ» складе «мінус» 134,566 млн грн, загальна сума кредиторської заборгованості станом на 29 листопада 2019 року становила 133,827 млн грн, у тому числі прострочена — 101,861 млн грн», — повідомив Попов на нараді в одному з підрозділів підприємства у п'ятницю.

Як повідомила прес-служба держстивідора, на нараді Попов представив першочергові напрямки діяльності на майбутній рік, у числі яких — підвищення операційної ефективності, підвищення прибутковості існуючих і залучених вантажопотоків, оптимізація робочих процесів і скорочення витрат.

Заходи щодо збільшення дохідної частини, а також щодо раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів уже реалізуються, зокрема, підвищено частину тарифів, де порт має хорошу сервісну складову (підвищено тарифи на послуги, що надаються портофлоту, переглядаються тарифи на зберігання, для збільшення зростання «оборотності» складських площ терміналів, проводяться переговори перед закінченням договірної компанії 2019-2020 року з ключовими і майбутніми клієнтами порту).

Крім цього, необхідно розблокувати списання фізично зношеного та непридатного для подальшого використання майна на рівні Міністерства інфраструктури, звільнитися від непрофільних і збиткових активів, які перебувають на балансі ДП «МТП «Чорноморськ» (наприклад, передати на баланс міста гуртожитки).

«В цілому до закінчення 2019 року і більшу частину 2020 року ми будемо перебувати в стані контролю витрат, ревізії та жорсткої економії витрат, реалізації рішень щодо збалансування бюджету, тому головним керівним центром стануть економічні служби підприємства та частина підрозділів, які будуть відповідати за ці напрямки. Такі плани, я гадаю, ми зможемо реалізувати, і наприкінці наступного року стабілізуємо ситуацію і досягнемо позитивних результатів», — підсумував Попов.

Кабінет міністрів 6 листопада 2019 року погодив призначення Олександра Попова виконуючим обов'язки директора ДП «МТП «Чорноморськ».

Мінінфраструктури 30 вересня 2019 року звільнило Сергія Сечкіна від виконання обов'язків директора ДП «МТП «Чорноморськ». Сечкін обіймав цю посаду з вересня 2017 року.

Держстивідор «Чорноморськ» в листопаді 2019 року скоротив вантажообіг порівняно з відповідним місяцем минулого року на 18,6% — до 555 тис. тонн.

ДП «МТП «Чорноморськ» оперує причалами №№1, 2, 7, 8 (виведений з експлуатації), 9 (секції I-III виведені з експлуатації), 10, 21, 22, 26, 27, 28 морського порту «Чорноморськ».



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