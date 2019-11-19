Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, будівельні матеріали та інші вантажі) річкою Дніпро в січні-листопаді 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,6% — до 10,799 млн тонн.

Про це свідчать дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України (УкрРІС), пишуть Порти України

Зокрема, обсяг перевезень зернових вантажів зріс на 70,7% — до 4,438 млн тонн, металопродукції — на 27,3%, до 1,531 млн тонн. Обсяг перевезень будівельних матеріалів та інших вантажів скоротився на 7,1% — до 4,792 млн тонн, нафтопродуктів — на 44,9%, до 37,4 тис. тонн. Перевезення контейнерів не здійснювалися (в січні-вересні 2018 року перевезено 35 контейнерів).

Кількість суднопроходів по Дніпру знизилася на 29,3%, або на 4573 суднопроходи — до 11 056 суднопроходів.

За даними УкрРІС, обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, нафтопродукти, будівельні матеріали тощо) річкою Дніпро в 2018 році збільшився порівняно з 2017 роком на 22,4% — до 9,905 млн тонн. Кількість суднопроходів по Дніпру збільшилася на 10,2%, або на 1664 суднопроходи — до 16 390.