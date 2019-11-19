У січні-листопаді обсяг вантажоперевезень на Дніпрі збільшився майже на 20%

20:15 17.12.2019   Украина

Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, будівельні матеріали та інші вантажі) річкою Дніпро в січні-листопаді 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,6% — до 10,799 млн тонн.

Про це свідчать дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України (УкрРІС), пишуть Порти України

Зокрема, обсяг перевезень зернових вантажів зріс на 70,7% — до 4,438 млн тонн, металопродукції — на 27,3%, до 1,531 млн тонн. Обсяг перевезень будівельних матеріалів та інших вантажів скоротився на 7,1% — до 4,792 млн тонн, нафтопродуктів — на 44,9%, до 37,4 тис. тонн. Перевезення контейнерів не здійснювалися (в січні-вересні 2018 року перевезено 35 контейнерів).

Кількість суднопроходів по Дніпру знизилася на 29,3%, або на 4573 суднопроходи — до 11 056 суднопроходів.

За даними УкрРІС, обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, нафтопродукти, будівельні матеріали тощо) річкою Дніпро в 2018 році збільшився порівняно з 2017 роком на 22,4% — до 9,905 млн тонн. Кількість суднопроходів по Дніпру збільшилася на 10,2%, або на 1664 суднопроходи — до 16 390.



Ще на цю тему:

20:00 17.12.2019
З початку сезону термінал ЄВТ перевантажив мільйонну тонну зерна
11:15 17.12.2019
«Агровіста» перевезла власним річковим флотом 180 тисяч тонн вантажів
11:00 17.12.2019
У січні-листопаді морпорти збільшили контейнерооборот на 20%
12:45 13.12.2019
По Днепру перевезли почти 11 млн тонн грузов за 11 месяцев
12:30 13.12.2019
Грузооборот порта Черноморск вырос на 21,8% за 11 месяцев
11:30 13.12.2019
Морпорти України досягли десятирічного максимуму перевалки вантажів
20:00 11.12.2019
Дунайское параходство в ноябре перевезло 184,6 тыс тонн грузов
19:45 11.12.2019
"Аскет Шиппинг" впервые загрузил и отправил судно в Индонезию
12:00 11.12.2019
В порту Пивденный перевалили 50 млн тонн грузов
17:30 09.12.2019
Терминал Ника-Тера установил очередной рекорд перевалки грузов
12:30 27.11.2019
У січні-жовтні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 23,2%
19:15 19.11.2019
У січні-жовтні морпорти України збільшили контейнерооборот на 18,8%
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
16:21 16.12.2019
В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:15 17.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии уничтожили отряды условных террористов
08:30 17.12.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили более 40 тысяч контрольных и боевых стрельб
18:45 13.12.2019
Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам
17:00 13.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 17.12.2019
Молдова хочет продлить контракт с Газпромом на три года
15:45 17.12.2019
Президент Молдовы озвучил 5 важных инициатив в поддержку бизнеса
17:45 13.12.2019
Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу
16:15 13.12.2019
Молдова получит достаточное количество разрешений на въезд на Украину для молдавских перевозчиков
Всі новини країни
Россия Россия
21:05 17.12.2019
Барк "Седов" прошел Датские проливы в рамках кругосветной экспедиции / Фото
19:45 17.12.2019
Суд ЄС: Німеччина оскаржила рішення щодо газопроводу OPAL
17:00 17.12.2019
ЮВО: В Северной Осетии расчеты ЗРК «Бук» провели учения
16:30 17.12.2019
Назвали ім'я висланого з Німеччини шпигуна РФ: слід веде до Бундестагу
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 17.12.2019
Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО
18:15 17.12.2019
Турецкая армия получит отечественные дроны с пулеметами
15:15 17.12.2019
На Кипре сел турецкий военный беспилотник
11:45 17.12.2019
Туреччина визначилася із маршрутом каналу, що з’єднає Мармурове та Чорне моря / Мапа
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 17.12.2019
Оккупанты планируют выйти на серийное производство электробусов в Крыму
21:00 17.12.2019
Бюджет Крыма за 11 месяцев исполнен с профицитом более 1,3 млрд руб
20:45 17.12.2019
Николаевский судостроительный завод завершил работы на среднем десантном корабле ВМСУ / Фото
20:30 17.12.2019
Держстивідор «Чорноморськ» очікує річний збиток 134,5 млн грн
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд