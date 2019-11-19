З початку сезону термінал ЄВТ перевантажив мільйонну тонну зерна

20:00 17.12.2019   Украина

Термінал ЄВТ у спеціалізованому морському порту «Ольвія» з початку 2019-2020 маркетингового року (липень 2019 — червень 2020) станом на 14 грудня подолав позначку вантажоперевалки 1 млн тонн.

Як повідомила прес-служба ТОВ «ЄВТ Грейн», символічною мільйонною тонною став вантаж кукурудзи, партія якої була завантажена на балкер Ocean Glory дедвейтом 35,55 тис. тонн. Зараз судно прямує до алжирського порту, пише видання Порти України.

«Гарний урожай, сприятливі погодні умови, а також злагоджена робота команди і довіра партнерів дозволили досягти цього результату менш ніж за півроку. Ми продовжуємо розвивати потужності нашого зернового терміналу, зокрема, запустили будівництво ще 20 силосів для зберігання зерна. Упевнений, що у наступному маркетинговому сезоні прийдемо до цих показників ще швидше», — зазначив директор ТОВ «ЄВТ Грейн» Сергій Гунько.

Із моменту введення в експлуатацію термінал перевалив близько 1,5 млн тонн вантажів.

Раніше ТОВ «ЄВТ Грейн» анонсувало плани щодо будівництва на терміналі 20 силосів у 2020 році.



Ще на цю тему:

20:15 17.12.2019
У січні-листопаді обсяг вантажоперевезень на Дніпрі збільшився майже на 20%
11:15 17.12.2019
«Агровіста» перевезла власним річковим флотом 180 тисяч тонн вантажів
11:00 17.12.2019
У січні-листопаді морпорти збільшили контейнерооборот на 20%
12:45 13.12.2019
По Днепру перевезли почти 11 млн тонн грузов за 11 месяцев
12:30 13.12.2019
Грузооборот порта Черноморск вырос на 21,8% за 11 месяцев
11:30 13.12.2019
Морпорти України досягли десятирічного максимуму перевалки вантажів
20:00 11.12.2019
Дунайское параходство в ноябре перевезло 184,6 тыс тонн грузов
19:45 11.12.2019
"Аскет Шиппинг" впервые загрузил и отправил судно в Индонезию
12:00 11.12.2019
В порту Пивденный перевалили 50 млн тонн грузов
17:30 09.12.2019
Терминал Ника-Тера установил очередной рекорд перевалки грузов
12:30 27.11.2019
У січні-жовтні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 23,2%
19:15 19.11.2019
У січні-жовтні морпорти України збільшили контейнерооборот на 18,8%
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
16:21 16.12.2019
В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:15 17.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии уничтожили отряды условных террористов
08:30 17.12.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили более 40 тысяч контрольных и боевых стрельб
18:45 13.12.2019
Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам
17:00 13.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 17.12.2019
Молдова хочет продлить контракт с Газпромом на три года
15:45 17.12.2019
Президент Молдовы озвучил 5 важных инициатив в поддержку бизнеса
17:45 13.12.2019
Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу
16:15 13.12.2019
Молдова получит достаточное количество разрешений на въезд на Украину для молдавских перевозчиков
Всі новини країни
Россия Россия
21:05 17.12.2019
Барк "Седов" прошел Датские проливы в рамках кругосветной экспедиции / Фото
19:45 17.12.2019
Суд ЄС: Німеччина оскаржила рішення щодо газопроводу OPAL
17:00 17.12.2019
ЮВО: В Северной Осетии расчеты ЗРК «Бук» провели учения
16:30 17.12.2019
Назвали ім'я висланого з Німеччини шпигуна РФ: слід веде до Бундестагу
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 17.12.2019
Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО
18:15 17.12.2019
Турецкая армия получит отечественные дроны с пулеметами
15:15 17.12.2019
На Кипре сел турецкий военный беспилотник
11:45 17.12.2019
Туреччина визначилася із маршрутом каналу, що з’єднає Мармурове та Чорне моря / Мапа
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 17.12.2019
Оккупанты планируют выйти на серийное производство электробусов в Крыму
21:00 17.12.2019
Бюджет Крыма за 11 месяцев исполнен с профицитом более 1,3 млрд руб
20:45 17.12.2019
Николаевский судостроительный завод завершил работы на среднем десантном корабле ВМСУ / Фото
20:30 17.12.2019
Держстивідор «Чорноморськ» очікує річний збиток 134,5 млн грн
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд