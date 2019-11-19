Термінал ЄВТ у спеціалізованому морському порту «Ольвія» з початку 2019-2020 маркетингового року (липень 2019 — червень 2020) станом на 14 грудня подолав позначку вантажоперевалки 1 млн тонн.

Як повідомила прес-служба ТОВ «ЄВТ Грейн», символічною мільйонною тонною став вантаж кукурудзи, партія якої була завантажена на балкер Ocean Glory дедвейтом 35,55 тис. тонн. Зараз судно прямує до алжирського порту, пише видання Порти України.

«Гарний урожай, сприятливі погодні умови, а також злагоджена робота команди і довіра партнерів дозволили досягти цього результату менш ніж за півроку. Ми продовжуємо розвивати потужності нашого зернового терміналу, зокрема, запустили будівництво ще 20 силосів для зберігання зерна. Упевнений, що у наступному маркетинговому сезоні прийдемо до цих показників ще швидше», — зазначив директор ТОВ «ЄВТ Грейн» Сергій Гунько.

Із моменту введення в експлуатацію термінал перевалив близько 1,5 млн тонн вантажів.

Раніше ТОВ «ЄВТ Грейн» анонсувало плани щодо будівництва на терміналі 20 силосів у 2020 році.