Суд ЄС: Німеччина оскаржила рішення щодо газопроводу OPAL

19:45 17.12.2019   Россия

Суд ЄС офіційно підтвердив отримання скарги з боку Німеччини на рішення щодо обмеження використання "Газпромом" потужностей газопроводу OPAL.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Апеляція Німеччини в Суді ЄС (справа C-848/19 P) щодо рішення Загального суду ЄС у справі T-883/16 щодо газопроводу OPAL", - повідомив суд 17 грудня.

Суд Євросоюзу 10 вересня скасував рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяло російському "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною.

Рішення Єврокомісії від 2016 року дозволяло "Газпрому" повністю завантажити "Північний потік" для постачання газу до Німеччини та Чехії.

Довгостроковий наслідок рішення Суду ЄС - оператор газопроводу повинен забезпечити доступ до своєї інфраструктури третім сторонам, і використання певного газопроводу не може бути гарантоване на понад 50% виключно для "Газпрому" - в цьому конкретному випадку. Суд чітко вказав, що такі газопроводи не можуть бути виключені з правил ЄС.

Росіянам після вересневого рішення довелося скоротити обсяги транспортування газу "Північним потоком" на 12,8 млрд кубометрів блакитного палива на рік, натомість "Газпром" почав збільшувати транзит газу в Європу через Україну.



Ще на цю тему:

09:45 13.12.2019
Польские экологи отправили жалобу по “Северному потоку – 2” на разрешение Дании
14:45 10.12.2019
РФ планує продовжити двосторонні газові переговори з Києвом найближчими днями
19:00 29.11.2019
У Данії оскаржили дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"
11:00 29.11.2019
Трубоукладчик Pioneering Spirit начнёт работу над "Северным потоком - 2" в Дании / Фото
13:45 27.11.2019
Вирок Стокгольму щодо транзиту: сьогодні очікується перше рішення по апеляції Газпрому
12:00 27.11.2019
Санкції США можуть зірвати запуск "Північного потоку-2" - Зеркаль
21:10 21.11.2019
Брюссель перевірить німецький варіант "газової директиви" – євродепутат
19:45 21.11.2019
У Росії назвали терміни, коли запрацює "Північний потік-2"
18:15 18.11.2019
У "Нафтогазі" заявили, що поки не отримали від "Газпрому" пропозицію по транзиту газу
18:45 11.11.2019
Компанія - оператор проекту "Північний потік - 2" подала позов на арбітраж проти ЄС
20:00 07.11.2019
Бундестаг уночі обговорить захист Nord Stream 2 від санкцій
16:15 05.11.2019
Кремль наполягає, що домовленості РФ і України по газу неможливі до припинення судових претензій
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
16:21 16.12.2019
В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:15 17.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии уничтожили отряды условных террористов
08:30 17.12.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили более 40 тысяч контрольных и боевых стрельб
18:45 13.12.2019
Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам
17:00 13.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 17.12.2019
Молдова хочет продлить контракт с Газпромом на три года
15:45 17.12.2019
Президент Молдовы озвучил 5 важных инициатив в поддержку бизнеса
17:45 13.12.2019
Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу
16:15 13.12.2019
Молдова получит достаточное количество разрешений на въезд на Украину для молдавских перевозчиков
Всі новини країни
Россия Россия
21:05 17.12.2019
Барк "Седов" прошел Датские проливы в рамках кругосветной экспедиции / Фото
19:45 17.12.2019
Суд ЄС: Німеччина оскаржила рішення щодо газопроводу OPAL
17:00 17.12.2019
ЮВО: В Северной Осетии расчеты ЗРК «Бук» провели учения
16:30 17.12.2019
Назвали ім'я висланого з Німеччини шпигуна РФ: слід веде до Бундестагу
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 17.12.2019
Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО
18:15 17.12.2019
Турецкая армия получит отечественные дроны с пулеметами
15:15 17.12.2019
На Кипре сел турецкий военный беспилотник
11:45 17.12.2019
Туреччина визначилася із маршрутом каналу, що з’єднає Мармурове та Чорне моря / Мапа
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 17.12.2019
Оккупанты планируют выйти на серийное производство электробусов в Крыму
21:00 17.12.2019
Бюджет Крыма за 11 месяцев исполнен с профицитом более 1,3 млрд руб
20:45 17.12.2019
Николаевский судостроительный завод завершил работы на среднем десантном корабле ВМСУ / Фото
20:30 17.12.2019
Держстивідор «Чорноморськ» очікує річний збиток 134,5 млн грн
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд