Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО

19:30 17.12.2019   Турция

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що погрози Туреччини закрити дві важливі бази НАТО в країні викликають питання щодо прихильності Анкари до військового альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

Через день після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган попередив про можливу помсту, якщо США запровадять санкції за придбання Туреччиною російської ракетної системи, очільник Пентагону припустив, що Анкара може взяти курс на конфронтацію з НАТО.

"Це те, що Альянсу доведеться обговорювати, якщо турки серйозні щодо цього", - заявив Еспер.

Ердоган заперечує, що його країна відходить від Альянсу і каже, що придбання зброї у Росії не послаблює її ролі як члена. Але це не сприймають деякі члени НАТО, особливо те, що Туреччина готується підписати угоду з Росією про спільне виробництво ракет і отримання ноу-хау для розробки власних систем.

Туреччина має право вирішити, чи хоче вона розміщувати у себе бази НАТО або іноземні війська, сказав він. "Я думаю, що це стає питанням Альянсу, і її прихильності до Альянсу", - сказав Еспер.

Як відомо, база "Інджирлік" є однією з головних баз для військових операцій США на Близькому Сході, в тому числі проти джихадистів "Ісламської держави" в Сирії і Іраку. База "Куречик" є частиною системи ПРО НАТО в Європі.



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