У компанії SCM Ріната Ахметова спростовують, що зберігають контроль над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба SCM, пише Економічна правда.

"Після анексії Криму активи SCM були "націоналізовані" місцевою владою.

Щодо об’єктів нерухомості групи в Криму: на кожен із них були введені так звані "тимчасові адміністрації", у тому числі - у "Новий Кучук-Кой" і в дитячому оздоровчому таборі "Берег". У ситуації, коли "органи влади" Криму виставляють належне нам майно на торги, говорити про те, що ми контролюємо активи в Криму, є верхом цинізму й непрофесійності", - йдеться у заяві.

У компанії також зазначили, що пансіонат "Ай-Даніль" не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить в SCM зараз.

"Іншими словами, SCM не мав і не має ніякого відношення до даного об’єкта нерухомості і його включення журналістами в орбіту групи не ґрунтується на фактах", - додали в SCM.

"На даний момент SCM не контролює й не керує жодний з активів, що належали компанії до анексії Криму. Будь-які припущення або чутки про те, що SCM, як і раніше, управляє будь-якими активами в Криму, не відповідають дійсності.

Усі майнові дії з активами SCM в Криму (продаж, виставлення на аукціони тощо) ми вважаємо незаконними й такими, що не відповідають міжнародному праву", - заявили у компанії.

Як повідомлялось, у спільному розслідуванні "Настоящего Времени" і антикорупційного проекту "Муніципальний сканер" йдеться, що найбагатша людина України Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу.