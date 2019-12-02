Безработица в Крыму за месяц выросла на 15%
|19:00 17.12.2019
|Крым
Уровень безработицы в оккупированном Россией Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем.
Об этом сообщила пресс-служба Крымстата, передает РИА Новости.
"Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в Центре занятости населения, в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5% по сравнению с октябрем 2019 года и составила 5004 человека", – говорится в сообщении.
Уровень зарегистрированной безработицы в целом по оккупированному Крыму на данный момент составляет 0,6% от численности рабочей силы.
По данным Крымстата, заявленная работодателями потребность в работниках на конец ноября снизилась почти на 9% по сравнению с октябрем и составила более 14 тысяч человек, из них по рабочим профессиям – 7,5 тысячи человек.
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