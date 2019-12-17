Государственная дума России приняла во втором чтении проект закона о продлении до 1 января 2023 года переходного периода для виноделов оккупированного Крыма с возможностью продажи до этой даты крымских вин в аэропортах и на вокзалах аннексированного полуострова.

Документ был внесен группой депутатов во главе с Глебом Хором. Он направлен на завершение введения в правовую систему РФ организаций, производящих и продающих в Крыму и Севастополе винодельческую продукцию, в том числе с географическим указанием и местом происхождения, сообщают Известия.

Проект нормативного акта продляет на один год, до 1 января 2023 года, период, в течение которого крымские виноделы обязаны оснастить технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции и оформить в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление или в аренду производственные и складские помещения.

Речь идет и о внесении виноградников в специальный реестр, расчета потребности в федеральных спецмарках и представления в лицензирующий орган ряда документов. До 2023 года также разрешается розничная продажа крымских вин в аэропортах и вокзалах полуострова с соответствующими лицензиями, в том числе в сетях общепита.

Как уточнил Хор, это связано с тем, что введенные санкции на международные авиа- и пассажирские перевозки не позволяют открывать магазины дьюти-фри на вокзалах и в аэропортах, находящихся в этих субъектах России.

Ранее во вторник сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил поправки к законопроекту о развитии виноградарства и виноделия, предлагающие отменить особые налоговые режимы для субъектов виноградарства и виноделия.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии 19 ноября. Российское вино будет производиться только из винограда, выращенного на территории страны.