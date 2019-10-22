Водолазы ЧФ готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
|18:30 17.12.2019
|Севастополь
Водолазы Черноморского флота страны-агрессора ведут подготовительные работы для буксировки затонувшей вместе с плавдоком списанной подводной лодки из Южной бухты Севастополя к месту утилизации.
Как пишет Центр анализа мировой торговли оружием, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЧФ.
Как напоминает агентство, в ночь на воскресенье списанные плавдок ПД-16 и подлодка Б-380 затонули в Южной бухте Севастополя. Док был построен еще в 1941 году и сильно изветшал. После затопления подводная дока всплыла. Как заявлял ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, подлодку в понедельник, 16 декабря, отбуксируют к месту утилизации.
«В настоящее время объект не готов к транспортировке. Подготовка займет еще несколько дней. Она заключается в откачке воды, которую приняла лодка, и герметизации отверстий и люков, а также закреплении на корпусе специальных спасательных понтонов, которые обеспечат дополнительную плавучесть. Работы по подготовке имеют особую важность, в случае затопления лодки во время буксировки есть риск нарушения судоходства в Севастопольской бухте», – рассказал источник «РИА Новости».
Подлодка на плаву, лежит на боку, добавил собеседник агентства. В данный момент на подлодке работают водолазы УПАСР (управление поисковых и аварийно-спасательных работ) ЧФ. После завершения подготовки списанная ранее подлодка будет отбуксирована на площадку в Инкерман для утилизации. Конкурс на работы по утилизации уже проведен, есть победитель, отметил источник.
Ранее источник сообщил изданию,что затопленный плавдок ПД-16, вероятнее всего, поднимут и отбуксируют к месту утилизации в 2020 году.
Большой плавучий док ПД-16 2 июля 1941 года был принят в состав ВМФ, его габариты – 113 на 22,5 метра, грузоподъемность – пять тысяч тонн. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380, ранее «Горьковский комсомолец» – большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта.
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