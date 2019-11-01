Турецкая армия получит отечественные дроны с пулеметами

18:15 17.12.2019   Турция

Турецкие военные до конца 2019 года получат беспилотники, вооруженные пулеметом. 

Дрон по конструкции представляет собой квадрокоптер с восемью попарными винтами. Его вес — 25 килограммов. Емкость магазина пулемета составляет 200 патронов, пишет издание regnum.

Беспилотник может вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями из 15 выстрелов. Дрон способен поражать цель размером 15 на 15 сантиметров на дальности до 200 метров. Такой точности достаточно, чтобы поразить человека. Об этом сообщил научный журнал New Scientist. В сети также размещён видеоролик по применению этого беспилотника.

Дрон под названием Songar создан фирмой Asisguard, которая базируется в Анкаре. Турецкие конструкторы собираются увеличить точность поражения с беспилотника и утверждают, что вскоре дрон сможет поражать цели на дальности до 400 метров.

Songar оснащён ночными приборами для работы в тёмное время суток. Радиус действия дрона составляет 10 километров. Эти беспилотники могут применяться и роем из трёх аппаратов. Управление ведётся с одного пульта дистанционного управления, причем все три дрона способны стрелять по цели одновременно.



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